Жемердеев Давид Алексеевия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖемердеев Давид Алексеевия

Жемердеев Давид Алексеевия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1984 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.2014

Отец: не указан

Мать: Стрельцова Мария Сергеевна