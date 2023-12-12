Тимофеев (Ермегалиев) Тимур Николаевич (Маратович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеев (Ермегалиев) Тимур Николаевич (Маратович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1995 г.р.

Дети

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1992

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.2019

Сын: Петунин Мирон Тимурович

Мать ребёнка: Петунина Марина Анатольевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
29.06.2021

Сын: Петунин Тимофей Тимурович

Мать ребёнка: Петунина Марина Анатольевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петунина Марина Анатольевна

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