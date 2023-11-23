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Зернов Константин Кондратьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Зернов Кондратий

Мать: Татьяна Федотова

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Настасья Константинова

Мать ребёнка: Зернова Дарья Васильева

Рождение ребёнка
1847

Сын: Зернов Назарий Константинов

Мать ребёнка: Зернова Дарья Васильева

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Марья Константинова

Мать ребёнка: Зернова Дарья Васильева

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Анна Константинова

Мать ребёнка: Зернова Дарья Васильева

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Матрена Константинова

Мать ребёнка: Зернова Дарья Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зернова Дарья Васильева

Смерть
Неизвестно
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