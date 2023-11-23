Зернов Константин Кондратьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Зернов Кондратий
Мать: Татьяна Федотова
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Настасья Константинова
Мать ребёнка: Зернова Дарья Васильева
Рождение ребёнка
1847
Сын: Зернов Назарий Константинов
Мать ребёнка: Зернова Дарья Васильева
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Марья Константинова
Мать ребёнка: Зернова Дарья Васильева
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Анна Константинова
Мать ребёнка: Зернова Дарья Васильева
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Матрена Константинова
Мать ребёнка: Зернова Дарья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зернова Дарья Васильева
Смерть
Неизвестно