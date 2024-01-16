Коротков Василий Филиппович
Место рожденияПнёво Соловьвского района Смоленской области
Дата рождения14.01.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1926
Отец: Коротков Филипп
Мать: не указана
Пнёво Соловьвского района Смоленской области
Рождение ребёнка
1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Короткова Екатерина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно