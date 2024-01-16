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Коротков Василий Филиппович

Место рождения

Пнёво Соловьвского района Смоленской области

Дата рождения

14.01.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1926

Отец: Коротков Филипп

Мать: не указана

Пнёво Соловьвского района Смоленской области
Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Короткова Екатерина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Короткова Екатерина Павловна

Смерть
Неизвестно
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