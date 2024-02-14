Виталина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виталина Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1985

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапшин Артем Витальевич

Рождение ребёнка
22.06.2010

Сын: Лапшин Арсений Артемвич

Отец ребёнка: Лапшин Артем Витальевич

Рождение ребёнка
05.01.2012

Сын: Лапшин Кирилл Артемович

Отец ребёнка: Лапшин Артем Витальевич

Рождение ребёнка
31.10.2020

Сын: Лапшин Артемий Артемович

Отец ребёнка: Лапшин Артем Витальевич

Рождение ребёнка
08.08.2022

Дочь: Лапшина Николь Артемовна

Отец ребёнка: Лапшин Артем Витальевич

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