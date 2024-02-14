Виталина Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.06.2010
Отец ребёнка: Лапшин Артем Витальевич
Рождение ребёнка
05.01.2012
Отец ребёнка: Лапшин Артем Витальевич
Рождение ребёнка
31.10.2020
Отец ребёнка: Лапшин Артем Витальевич
Рождение ребёнка
08.08.2022
Дочь: Лапшина Николь Артемовна
Отец ребёнка: Лапшин Артем Витальевич