Чернов Алексаендр Сильвестрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
1843 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
На 1876 год - отставной чиновник Одесского Окружного Интендантства, титулярный советник.
Бракосочетание
16.01.1876 ст.
Жена: Чернова Мария Николаевна
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Смерть
Неизвестно