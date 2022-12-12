Чернов Алексаендр Сильвестрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернов Алексаендр Сильвестрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

На 1876 год - отставной чиновник Одесского Окружного Интендантства, титулярный советник.
Бракосочетание
16.01.1876 ст.

Жена: Чернова Мария Николаевна

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Смерть
Неизвестно
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