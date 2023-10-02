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Теляков Павел Васильевич

Место рождения

Сталинградская область, г. Дубовка, х.Чкалов

Дата рождения

18.06.1910

Дата смерти

07.03.1994

Пол

Мужской

Отец

Между 1875 и 1880 г.р.

Мать

1879 г.р.

Жена

1916 г.р.

Дети

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1939 г.р.
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ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1910

Отец: Теляков Василий

Мать: Феврония (Федосья? Федора? Феодосия? Фекла?)

Сталинградская область, г. Дубовка, х.Чкалов
Возможно г.Дубовка или х.Чкалов. В 1910г. г.Дубовка относился к Саратовской губернии В районе Дубовки такого хутора нет, но на другом берегу Волги есть.
Бракосочетание
1934

Жена: Максимова Телякова Тамара Федоровна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
До 10.04.1925 г. - г.Царицын, до 10.11.1961г. - г. Сталинград, с 10.11.1961г. - Волгоград
Рождение ребёнка
19.05.1936

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Мать ребёнка: Максимова Телякова Тамара Федоровна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
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Образование
Между 1937 и 1938
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
высшее | Академия Генштаба
Рождение ребёнка
25.06.1939

Дочь: Лариса Павловна

Мать ребёнка: Максимова Телякова Тамара Федоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Около 1945

Жена: Телякова Наталья Семёновна

Австрия
Рождение ребёнка
19.03.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телякова Наталья Семёновна

Развод
25.06.1948

Жена: Максимова Телякова Тамара Федоровна

Чернигов, Чернігівська область
имеется постановление суда
Рождение ребёнка
Около 1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телякова Наталья Семёновна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
военный, связист
Смерть
07.03.1994
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
15.03.1994
Москва, город федерального значения Москва
кремирован | Николо-Архангельское кладбище
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