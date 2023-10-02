Теляков Павел Васильевич
Место рожденияСталинградская область, г. Дубовка, х.Чкалов
Дата рождения18.06.1910
Дата смерти07.03.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
18.06.1910
Сталинградская область, г. Дубовка, х.Чкалов
Возможно г.Дубовка или х.Чкалов. В 1910г. г.Дубовка относился к Саратовской губернии В районе Дубовки такого хутора нет, но на другом берегу Волги есть.
Бракосочетание
1934
До 10.04.1925 г. - г.Царицын, до 10.11.1961г. - г. Сталинград, с 10.11.1961г. - Волгоград
Рождение ребёнка
19.05.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Максимова Телякова Тамара Федоровна
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Образование
Между 1937 и 1938
высшее | Академия Генштаба
Рождение ребёнка
25.06.1939
Дочь: Лариса Павловна
Мать ребёнка: Максимова Телякова Тамара Федоровна
Бракосочетание
Около 1945
Австрия
Рождение ребёнка
19.03.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Телякова Наталья Семёновна
Развод
25.06.1948
Чернигов, Чернігівська область
имеется постановление суда
Рождение ребёнка
Около 1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Телякова Наталья Семёновна
Работа или профессия
Неизвестно
военный, связист
Смерть
07.03.1994
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
15.03.1994
кремирован | Николо-Архангельское кладбище