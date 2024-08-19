Vītola (Jankovska) Valija
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Vītols Oļģerts Emīls
Рождение ребёнка
06.01.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Vītols Oļģerts Emīls
Рождение ребёнка
1966
Сын: Vītols Uģis
Отец ребёнка: Vītols Oļģerts Emīls
Смерть
2008