Vītola (Jankovska) Valija — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Vītola (Jankovska) Valija

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1901 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1966 г.р.

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Jankovskis Jankowsky Ernest

Мать: Jankovska Jankowsky (Zeniņa Zenina) Ize Ilze Ильзе

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Vītols Oļģerts Emīls

Рождение ребёнка
06.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Vītols Oļģerts Emīls

Рождение ребёнка
1966

Сын: Vītols Uģis

Отец ребёнка: Vītols Oļģerts Emīls

Смерть
2008

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