Гусева (Плюснина) Галина Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Плюснина) Галина Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Плюснин Прокоп

Мать: Плюснина Зинаида Юдаевна

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