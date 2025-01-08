Голубев Дмитрий Алексеевич
Место рожденияп. Кипелово, Вологодская обл.
Дата рождения09.05.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1987
п. Кипелово, Вологодская обл.
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер | Current occupation:1
Место жительства
Неизвестно
Образование
Между 2004 и 2009
ВоГТУ
Высшее
Образование
С 2004 по 2009
ВоГТУ
Высшее
Бракосочетание
30.08.2012
Суоярви, Республика Карелия
Рождение ребёнка
17.10.2013
Суоярви, Республика Карелия
Работа или профессия
2014
Санкт-Петербург
Инженер
Рождение ребёнка
30.04.2017
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
31.01.2023
г. Санкт-Петербург