Голубев Дмитрий Алексеевич 09.05.1987 — найти родственников по фамилии на Familio
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Голубев Дмитрий Алексеевич

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Место рождения

п. Кипелово, Вологодская обл.

Дата рождения

09.05.1987

Пол

Мужской

Отец

1964 г.р.

Мать

1968 г.р.

Жена

1990 г.р.

Дети

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Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1987

Отец: Голубев Алексей Дмитриевич

Мать: Голубева (Ефимова) Татьяна Клавдиевна

п. Кипелово, Вологодская обл.
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер | Current occupation:1
Место жительства
Неизвестно
Образование
Между 2004 и 2009
ВоГТУ
Высшее
Образование
С 2004 по 2009
ВоГТУ
Высшее
Бракосочетание
30.08.2012

Жена: Голубева (Трошина) Евгения Артемовна

Суоярви, Республика Карелия
Рождение ребёнка
17.10.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Голубева (Трошина) Евгения Артемовна

Суоярви, Республика Карелия
Работа или профессия
2014
Санкт-Петербург
Инженер
Рождение ребёнка
30.04.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Голубева (Трошина) Евгения Артемовна

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
31.01.2023

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Голубева (Трошина) Евгения Артемовна

г. Санкт-Петербург

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