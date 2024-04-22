Москвичев Иван
Место рождения
Дата рождения17.12.1880
Дата смерти12.11.1965
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1880
Отец: Москвичев Семен
Рождение ребёнка
17.12.1914
Сын: Москвичев Анатолий
Мать ребёнка: Елизавета
Украинская ССР, Житомирская обл., ЧудновВолынский р-н, с. Чуднов-Волынск; Украинская ССР, Житомирская обл., м. Чуднев-Волынский; Украинская ССР, Житомирская обл., м. ЧудновВолынский
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елизавета
Смерть
12.11.1965
Ровно, Рівненська область
Причина смерти: Болезнь