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Москвичев Иван

Место рождения

Чуднов, Житомирська область

Дата рождения

17.12.1880

Дата смерти

12.11.1965

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1895 г.р.

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1880

Отец: Москвичев Семен

Мать: не указана

Чуднов, Житомирська область
Рождение ребёнка
17.12.1914

Сын: Москвичев Анатолий

Мать ребёнка: Елизавета

Украинская ССР, Житомирская обл., ЧудновВолынский р-н, с. Чуднов-Волынск; Украинская ССР, Житомирская обл., м. Чуднев-Волынский; Украинская ССР, Житомирская обл., м. ЧудновВолынский
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елизавета

Смерть
12.11.1965
Ровно, Рівненська область
Причина смерти: Болезнь
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