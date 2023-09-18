Герасимова (Кузьмина) Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузьмин Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.12.1912
Сын: Герасимов Василий Константинович
Отец ребёнка: Герасимов Константин Сергеевич
Игнатьевка, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1915
Сын: Герасимов Андрей Константинович
Отец ребёнка: Герасимов Константин Сергеевич
Новосибирская обл., Венгеровский р-н, д. Яркуль-Малинино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Снида Евдокия Константиновна
Отец ребёнка: Герасимов Константин Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Герасимова Арина Константиновна
Отец ребёнка: Герасимов Константин Сергеевич