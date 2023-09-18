Герасимова (Кузьмина) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГерасимова (Кузьмина) Анна Дмитриевна

Герасимова (Кузьмина) Анна Дмитриевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузьмин Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1912

Сын: Герасимов Василий Константинович

Отец ребёнка: Герасимов Константин Сергеевич

Игнатьевка, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Герасимов Андрей Константинович

Отец ребёнка: Герасимов Константин Сергеевич

Новосибирская обл., Венгеровский р-н, д. Яркуль-Малинино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Снида Евдокия Константиновна

Отец ребёнка: Герасимов Константин Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасимов Константин Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герасимова Арина Константиновна

Отец ребёнка: Герасимов Константин Сергеевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close