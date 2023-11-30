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Усов Анатолий Анатольевич

Место рождения

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

01.08.1948

Дата смерти

27.11.1987

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1948

Отец: Усов Анатолий

Мать: Усова Мария Михайловна

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
04.10.1972

Жена: Смирнова Нина Михайловна

Псков, город Псков, Псковская область
Рождение ребёнка
06.11.1972

Сын: Усов Дмитрий Анатольевич

Мать ребёнка: Смирнова Нина Михайловна

Рождение ребёнка
24.05.1976

Дочь: Васильева Ирина Анатольевна

Мать ребёнка: Смирнова Нина Михайловна

Псков, город Псков, Псковская область
Смерть
27.11.1987
Псков, город Псков, Псковская область
Причина смерти: легочное сердце амилоидоз внутренних органов
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