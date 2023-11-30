Усов Анатолий Анатольевич
Место рождения
Дата рождения01.08.1948
Дата смерти27.11.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1948
Отец: Усов Анатолий
Мать: Усова Мария Михайловна
Бракосочетание
04.10.1972
Жена: Смирнова Нина Михайловна
Рождение ребёнка
06.11.1972
Мать ребёнка: Смирнова Нина Михайловна
Рождение ребёнка
24.05.1976
Дочь: Васильева Ирина Анатольевна
Мать ребёнка: Смирнова Нина Михайловна
Смерть
27.11.1987
Причина смерти: легочное сердце амилоидоз внутренних органов