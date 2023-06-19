Торопченова Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Торопченов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Торопченов Петр Григорьевич
Отец ребёнка: Торопченов Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно