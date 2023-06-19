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Торопченова Екатерина Ивановна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Торопченов Григорий Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Торопченов Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Торопченов Григорий Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торопченов Григорий Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно