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Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осокин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
19.09.1895

Сын: Осокин Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Осокин Иван Васильевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: (Осокина) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Осокин Иван Васильевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Осокина) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Осокин Иван Васильевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.10.1905

Дочь: (Осокина) Текуса Ивановна

Отец ребёнка: Осокин Иван Васильевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Осокина) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Осокин Иван Васильевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.02.1911

Сын: Осокин Александр Иванович

Отец ребёнка: Осокин Иван Васильевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.12.1913

Сын: Осокин Василий Иванович

Отец ребёнка: Осокин Иван Васильевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.09.1916

Дочь: (Осокина) Ираида Ивановна

Отец ребёнка: Осокин Иван Васильевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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