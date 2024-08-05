Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.09.1895
Отец ребёнка: Осокин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1897
Дочь: (Осокина) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Осокин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Осокина) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Осокин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
16.10.1905
Дочь: (Осокина) Текуса Ивановна
Отец ребёнка: Осокин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Осокина) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Осокин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
26.02.1911
Сын: Осокин Александр Иванович
Отец ребёнка: Осокин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
27.12.1913
Отец ребёнка: Осокин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
18.09.1916
Дочь: (Осокина) Ираида Ивановна
Отец ребёнка: Осокин Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно