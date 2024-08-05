Телюков Яков Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти1970
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Телюков Павел Евсигнеевич
Мать: Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Телюков Валентин Яковлевич
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Телюков Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Телюкова) Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Телюков Тимофей Яковлевич
Мать ребёнка: Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
01.10.1945
Дочь: (Телюкова) Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: Марфа
Смерть
1970