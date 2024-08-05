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Телюков Яков Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Телюков Павел Евсигнеевич

Мать: Евдокия Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телюков Валентин Яковлевич

Мать ребёнка: Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телюков Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Телюкова) Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телюков Тимофей Яковлевич

Мать ребёнка: Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телюков Виктор Яковлевич

Мать ребёнка: Марфа

Рождение ребёнка
1920

Сын: Телюков Егор Яковлевич

Мать ребёнка: Марфа

Рождение ребёнка
1925

Сын: Телюков Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Марфа

Рождение ребёнка
01.10.1945

Дочь: (Телюкова) Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: Марфа

Смерть
1970

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