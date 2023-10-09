Сенаторова Марфа Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сенаторова Марфа Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1901

Сын: Сенаторов Николай Антонович

Отец ребёнка: Сенаторов Антон Филиппович

Рождение ребёнка
28.09.1903

Сын: Сенаторов Григорий Антонович

Отец ребёнка: Сенаторов Антон Филиппович

Рождение ребёнка
14.05.1909

Сын: Сенаторов Константин Антонович

Отец ребёнка: Сенаторов Антон Филиппович

Рождение ребёнка
23.10.1911

Сын: Сенаторов Дмитрий Антонович

Отец ребёнка: Сенаторов Антон Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сенаторов Антон Филиппович

Смерть
Неизвестно
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