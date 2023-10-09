Сенаторова Марфа Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.05.1901
Сын: Сенаторов Николай Антонович
Отец ребёнка: Сенаторов Антон Филиппович
Рождение ребёнка
28.09.1903
Сын: Сенаторов Григорий Антонович
Отец ребёнка: Сенаторов Антон Филиппович
Рождение ребёнка
14.05.1909
Сын: Сенаторов Константин Антонович
Отец ребёнка: Сенаторов Антон Филиппович
Рождение ребёнка
23.10.1911
Сын: Сенаторов Дмитрий Антонович
Отец ребёнка: Сенаторов Антон Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно