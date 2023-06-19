Поляков Василий Андреевич
Место рождения
Дата рождения02.03.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1899
Отец: Поляков Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.06.1934
Мать ребёнка: Полякова ?
Рождение ребёнка
02.03.1939
Дочь: Тамара Васильевна
Мать ребёнка: Полякова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
28.09.1941
Дочь: Зинаида Васильевна
Мать ребёнка: Полякова Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полякова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полякова Анна Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
старший ремонтный рабочий | Должность: старший ремонтный рабочий
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Старое кладбище. Похоронен в одной могиле с Поляковой Анной Михайловной.