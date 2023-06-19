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Поляков Василий Андреевич

Место рождения

Круглое, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

02.03.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1899

Отец: Поляков Андрей

Мать: не указана

Круглое, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.06.1934

Сын: Поляков Петр Васильевич

Мать ребёнка: Полякова ?

Круглое, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.03.1939

Дочь: Тамара Васильевна

Мать ребёнка: Полякова Анна Михайловна

Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
28.09.1941

Дочь: Зинаида Васильевна

Мать ребёнка: Полякова Анна Михайловна

Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Анна Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
старший ремонтный рабочий | Должность: старший ремонтный рабочий
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Старое кладбище. Похоронен в одной могиле с Поляковой Анной Михайловной.