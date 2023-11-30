Колегова (Шадрина) Матрена Петровна
Место рождения
Дата рождения20.10.1884
Дата смерти17.10.1956
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1884
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Сын: Колегов Терентий Васильевич
Отец ребёнка: Колегов Василий Поликарпович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Колегов Василий Поликарпович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Собянина Устинья Васильевна
Отец ребёнка: Колегов Василий Поликарпович
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Колегов Василий Поликарпович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.10.1956