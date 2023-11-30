Колегова (Шадрина) Матрена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колегова (Шадрина) Матрена Петровна

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Место рождения

Колегово, Куединский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

20.10.1884

Дата смерти

17.10.1956

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1884

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Колегово, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1909

Сын: Колегов Терентий Васильевич

Отец ребёнка: Колегов Василий Поликарпович

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Колегов Василий Поликарпович

Колегово, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Собянина Устинья Васильевна

Отец ребёнка: Колегов Василий Поликарпович

Колегово, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1918

Сын: Колегов Захар Васильевич

Отец ребёнка: Колегов Василий Поликарпович

Колегово, Куединский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колегов Василий Поликарпович

Смерть
17.10.1956
Колегово, Куединский муниципальный район, Пермский край
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