(Frese) Dorothea Elisabeth — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Frese) Dorothea Elisabeth

(Frese) Dorothea Elisabeth

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1784

Дата смерти

14.05.1874

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1767 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1804

Муж: Jaenisch Nikolaus Andreas

Супруг(-а): Dorothea Elisabeth Frese
Рождение ребёнка
06.08.1806

Дочь: Hackman Julia Sophia

Отец ребёнка: Jaenisch Nikolaus Andreas

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
14.05.1874
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close