(Frese) Dorothea Elisabeth
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1784
Дата смерти14.05.1874
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1804
Супруг(-а): Dorothea Elisabeth Frese
Рождение ребёнка
06.08.1806
Дочь: Hackman Julia Sophia
Отец ребёнка: Jaenisch Nikolaus Andreas
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
14.05.1874
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область