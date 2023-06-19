Прасковья Гаврилова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Степан Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Осипов
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Артемей Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Осипов
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Трофим Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Осипов
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Игнат Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Осипов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефим Осипов
Смерть
Неизвестно