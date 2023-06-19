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Прасковья Гаврилова

Место рождения

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1752 г.р.

Дети

Около 1777 г.р.
Около 1780 г.р.
Около 1790 г.р.
Около 1792 г.р.

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Место
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Рождение
Около 1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Степан Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Осипов

Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Артемей Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Осипов

Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Трофим Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Осипов

Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Игнат Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Осипов

Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефим Осипов

Смерть
Неизвестно