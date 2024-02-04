Габидуллин Азат Вагизович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габидуллин Азат Вагизович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Габидуллин Вагиз Сибгатович

Мать: Габидуллина Люция

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Габидуллина Элина Азатовна

Мать ребёнка: Габидуллина Алина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Габидуллина Азалия Азатовна

Мать ребёнка: Габидуллина Алина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Габидуллина Алина

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