Масленникова (Ермакова) Фаина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масленникова (Ермакова) Фаина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Ермакова (Боронина) Анна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Масленников Владимир Геннадьевич

Отец ребёнка: Масленников Геннадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Масленников Андрей Геннадьевич

Отец ребёнка: Масленников Геннадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Масленников Геннадий

Смерть
Неизвестно

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