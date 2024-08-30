Масленникова (Ермакова) Фаина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Масленников Владимир Геннадьевич
Отец ребёнка: Масленников Геннадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Масленников Андрей Геннадьевич
Отец ребёнка: Масленников Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Масленников Геннадий
Смерть
Неизвестно