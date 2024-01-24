Кузина Матрена Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузина Матрена Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Анна Леонтьевна

Отец ребёнка: Кузин Леонтий Никитич

Чермошны, Белевский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
19.07.1904

Дочь: Фролова Мария Леонтьевна

Отец ребёнка: Кузин Леонтий Никитич

Чермошны, Белевский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузин Никита Леонтьевич

Отец ребёнка: Кузин Леонтий Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузин Леонтий Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузин Леонтий Никитич

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