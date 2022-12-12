Конев Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конев Иван Степанович

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Место рождения

Лодейно, Подосиновский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

22.12.1897

Дата смерти

21.05.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Лодейно, Подосиновский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
С 1897
Лодейно, Подосиновский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
С 1918
Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1921
Дальневосточная республика
Место жительства
С 1922
Приморский край РСФСР
Место жительства
По 1932
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1938
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Место жительства
С 1940
Забайкальский ВО
Место жительства
С 1941
Северо-Кавказский ВО
Место жительства
С 1945
Австрия
Место жительства
С 1951
Прикарпатский ВО
Место жительства
С 1960 по 1962
Германия
Смерть
21.05.1973
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1973
Москва, город федерального значения Москва
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