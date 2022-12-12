Конев Иван Степанович
Место рождения
Дата рождения22.12.1897
Дата смерти21.05.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1897
Место жительства
С 1918
Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1921
Дальневосточная республика
Место жительства
С 1922
Приморский край РСФСР
Место жительства
По 1932
Место жительства
С 1938
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Место жительства
С 1940
Забайкальский ВО
Место жительства
С 1941
Северо-Кавказский ВО
Место жительства
С 1945
Австрия
Место жительства
С 1951
Прикарпатский ВО
Место жительства
С 1960 по 1962
Германия
Смерть
21.05.1973
Место жительства
По 1973