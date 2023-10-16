Кривоножкин Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Кривоножкина Татьяна Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Кривоножкина Валентина Петровна
Мать ребёнка: Кривоножкина Раиса Тимофеевна
Рождение ребёнка
1965
Дочь: Кривоножкина Наталья Петровна
Мать ребёнка: Кривоножкина Раиса Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно