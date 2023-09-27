Закирова (Закирова) Мавлия Закировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Закиров Закир
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сафин Гайфулла Сафиуллович
Ямбухтино, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно