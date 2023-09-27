Закирова (Закирова) Мавлия Закировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗакирова (Закирова) Мавлия Закировна

Закирова (Закирова) Мавлия Закировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Закиров Закир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафин Гайфулла Сафиуллович

Ямбухтино, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close