(Лопатников (Шнырихин)) Александра Николаева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лопатников (шнырихин) Николай Игнатов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Валентина Иванова
Отец ребёнка: Трифонов Иван Михайлов
Рождение ребёнка
27.09.1906
Сын: Трифонов Константин Иванов
Отец ребёнка: Трифонов Иван Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно