(Лопатников (Шнырихин)) Александра Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лопатников (Шнырихин)) Александра Николаева

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Место рождения

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лопатников (шнырихин) Николай Игнатов

Мать: не указана

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Валентина Иванова

Отец ребёнка: Трифонов Иван Михайлов

Кулаково, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
27.09.1906

Сын: Трифонов Константин Иванов

Отец ребёнка: Трифонов Иван Михайлов

Кулаково, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трифонов Иван Михайлов

Смерть
Неизвестно
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