Жарова (Мокрушина) Фекла Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жарова (Мокрушина) Фекла Степановна

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Место рождения

Тарасово, Удмуртская Республика Россия

Дата рождения

02.06.1895

Пол

Женский

Отец

Между 1868 и 1869 г.р.

Мать

Между 1866 и 1867 г.р.

Дети

1914 г.р.
1915 г.р.
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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1895

Отец: Мокрушин Степан Емельянович

Мать: Мокрушина Екатерина Семёновна

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
14.11.1914

Сын: Жаров Матвей Кузьмич

Отец ребёнка: Жаров Косма Михайлович

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
09.11.1915

Сын: Жаров Александр Кузьмич

Отец ребёнка: Жаров Косма Михайлович

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жаров Косма Михайлович

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жаров Косма Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
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