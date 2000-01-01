Жарова (Мокрушина) Фекла Степановна
Место рожденияТарасово, Удмуртская Республика Россия
Дата рождения02.06.1895
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1895
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
14.11.1914
Сын: Жаров Матвей Кузьмич
Отец ребёнка: Жаров Косма Михайлович
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
09.11.1915
Отец ребёнка: Жаров Косма Михайлович
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жаров Косма Михайлович
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жаров Косма Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно