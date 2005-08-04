Парфенов Виктор Иванович
Место рождения
Дата рождения28.08.1940
Дата смерти04.08.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1940
Рождение ребёнка
16.03.1969
Сын: Парфенов Вадим Викторович
Мать ребёнка: Парфенова Нина Григорьевна
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.08.2005
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область