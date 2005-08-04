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Парфенов Виктор Иванович

Место рождения

Трудфронт, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

28.08.1940

Дата смерти

04.08.2005

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1940

Отец: Парфенов Иван Васильевич (Михайлович)

Мать: Парфенова Зинаида Ивановна

Трудфронт, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
16.03.1969

Сын: Парфенов Вадим Викторович

Мать ребёнка: Парфенова Нина Григорьевна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парфенова Нина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парфенова Нина Григорьевна

Смерть
04.08.2005
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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