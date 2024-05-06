Разуваева (Аптикеева Не Точно) Александра Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Быков Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барабанова (Разуваева) Валентина Анатольевна
Отец ребёнка: Разуваев Анатолий Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филатова (Быкова) Надежда Павловна
Отец ребёнка: Быков Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Быкова Ирина Павловна
Отец ребёнка: Быков Павел
Рождение ребёнка
27.06.1936
Сын: Разуваев Юрий Анатольевич
Отец ребёнка: Разуваев Анатолий Афанасьевич
Смерть
Неизвестно