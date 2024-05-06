Разуваева (Аптикеева Не Точно) Александра Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРазуваева (Аптикеева Не Точно) Александра Дмитриевна

Разуваева (Аптикеева Не Точно) Александра Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аптикеев Не Точно Дмитрий

Мать: Горбунова Пелагея Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быков Виктор Павлович

Отец ребёнка: Быков Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барабанова (Разуваева) Валентина Анатольевна

Отец ребёнка: Разуваев Анатолий Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филатова (Быкова) Надежда Павловна

Отец ребёнка: Быков Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Быкова Ирина Павловна

Отец ребёнка: Быков Павел

Рождение ребёнка
27.06.1936

Сын: Разуваев Юрий Анатольевич

Отец ребёнка: Разуваев Анатолий Афанасьевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.