Тулатова (Канукова) Фатима Джамболатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тулатова (Канукова) Фатима Джамболатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Тулатов Асланбек Иналович

Отец ребёнка: Тулатов Инал Дзамбулатович

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Гайтова Госамайхо

Отец ребёнка: Тулатов Инал Дзамбулатович

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Шахар-Хан

Отец ребёнка: Тулатов Инал Дзамбулатович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Тулатов Иналуко

Отец ребёнка: Тулатов Инал Дзамбулатович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Тулатов Дженардуко

Отец ребёнка: Тулатов Инал Дзамбулатович

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Алдатова Бита

Отец ребёнка: Тулатов Инал Дзамбулатович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шанаева Гуго

Отец ребёнка: Тулатов Инал Дзамбулатович

Смерть
Неизвестно
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