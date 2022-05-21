Полунин Василий Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1031
Дата смерти21.05.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.08.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Полунина Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
07.06.1967
Сын: Валерий Васильевич
Мать ребёнка: Полунина Пелагея Дмитриевна
Смерть
21.05.2022