Полунин Василий Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полунин Василий Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1031

Дата смерти

21.05.2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1967 г.р.

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1031

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полунина Пелагея Дмитриевна

Рождение ребёнка
07.06.1967

Сын: Валерий Васильевич

Мать ребёнка: Полунина Пелагея Дмитриевна

Смерть
21.05.2022
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