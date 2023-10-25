Андреев Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1981
Отец: Андреев Владимир Иванович
Мать: Семёнова Нина Петровна
Рождение ребёнка
12.06.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности