Андреев Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Александр Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1981

Пол

Мужской

Отец

1950 г.р.

Мать

1950 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1981

Отец: Андреев Владимир Иванович

Мать: Семёнова Нина Петровна

Рождение ребёнка
12.06.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

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