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Иван Симонов

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Место рождения

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

22.08.1811 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1791 г.р.

Мать

Вычислено 1786 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
22.08.1811 ст.

Отец: Симеон Харлампиев

Мать: Ирина Аникеева

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Удельного ведомства деревни Трещилинка у крестьянина Симона Харлампиева с женой его Ириной Аникеевою родился сын. Имя ему Иван. Крещен 24 дня. Восприемники были той же деревни крестьянин Дионис Кирили... Показать все
Смерть
Неизвестно
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