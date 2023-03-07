Навалихин Григорий (Якимов)
Место рождениядер. Никитинская, Курюковская тож, Никулицкий погост, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1636
Дата смертиПосле 1672
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1636
Отец: Навалихин Яков (Якунка) Трофимов
Мать: не указана
дер. Никитинская, Курюковская тож, Никулицкий погост, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1642
Сын: Навалихин Кузьма (Коземка Куска) Григорьев
Мать ребёнка: не указана
дер. Никитинская, Курюковская тож, Никулицкий погост, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1655
Сын: Навалихин Влас (Власко) Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Никитинская, Курюковская тож, Никулицкий погост, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1672