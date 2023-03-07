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Навалихин Григорий (Якимов)

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Место рождения

дер. Никитинская, Курюковская тож, Никулицкий погост, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1636

Дата смерти

После 1672

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1636

Отец: Навалихин Яков (Якунка) Трофимов

Мать: не указана

дер. Никитинская, Курюковская тож, Никулицкий погост, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1642

Сын: Навалихин Кузьма (Коземка Куска) Григорьев

Мать ребёнка: не указана

дер. Никитинская, Курюковская тож, Никулицкий погост, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1655

Сын: Навалихин Влас (Власко) Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Никитинская, Курюковская тож, Никулицкий погост, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1672
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