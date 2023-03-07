Востриков Никифор Аверкиев
Место рождениядер. Ситникова, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1686
Дата смерти1746
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1686
Отец: Востриков Аверкий (Аверчка) Миронов
Мать: не указана
дер. Ситникова, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1735
Сын: Востриков Федор Никифоров
Мать ребёнка: Вострикова Марфа Лазарева
Рождение ребёнка
Около 1737
Сын: Востриков Василий Никифоров
Мать ребёнка: Вострикова Марфа Лазарева
Рождение ребёнка
Около 1739
Сын: Востриков Кузьма Никифоров
Мать ребёнка: Вострикова Марфа Лазарева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1746