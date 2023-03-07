Востриков Никифор Аверкиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВостриков Никифор Аверкиев

Востриков Никифор Аверкиев

avatar

Место рождения

дер. Ситникова, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1686

Дата смерти

1746

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1686

Отец: Востриков Аверкий (Аверчка) Миронов

Мать: не указана

дер. Ситникова, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Востриков Федор Никифоров

Мать ребёнка: Вострикова Марфа Лазарева

Большой Перелаз, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Востриков Василий Никифоров

Мать ребёнка: Вострикова Марфа Лазарева

Большой Перелаз, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Востриков Кузьма Никифоров

Мать ребёнка: Вострикова Марфа Лазарева

Большой Перелаз, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вострикова Марфа Лазарева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Большой Перелаз, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
1746
Большой Перелаз, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close