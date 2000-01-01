Зубакова (Попова) Любовь Петровна
Место рожденияРоссия, Курская обл., п. Черемисиново
Дата рождения08.03.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1960
Отец: Попов Пётр Михайлович
Россия, Курская обл., п. Черемисиново
Рождение ребёнка
23.10.?
Сын: Зубаков Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Зубаков Алексей Николаевич
Курская обл., г. Щигры
Бракосочетание
Неизвестно
Курская обл., г. Щигры
Место жительства
Неизвестно