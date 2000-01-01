Зубакова (Попова) Любовь Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубакова (Попова) Любовь Петровна

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Место рождения

Россия, Курская обл., п. Черемисиново

Дата рождения

08.03.1960

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1960

Отец: Попов Пётр Михайлович

Мать: Попова Валентина Никфоровна

Россия, Курская обл., п. Черемисиново
Рождение ребёнка
23.10.?

Сын: Зубаков Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Зубаков Алексей Николаевич

Курская обл., г. Щигры
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубаков Алексей Николаевич

Курская обл., г. Щигры
Место жительства
Неизвестно
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