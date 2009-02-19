Злоказова (Караваева) Анастасия Петровна 13.12.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Злоказова (Караваева) Анастасия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1928

Дата смерти

19.02.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.05.1949

Сын: Злоказов Евгений Павлович

Отец ребёнка: Злоказов Павел Николаевич

Рождение ребёнка
05.10.1950

Сын: Злоказов Борис Павлович

Отец ребёнка: Злоказов Павел Николаевич

Рождение ребёнка
30.06.1952

Сын: Злоказов Виктор Павлович

Отец ребёнка: Злоказов Павел Николаевич

Смерть
19.02.2009

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