Злоказова (Караваева) Анастасия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1928
Дата смерти19.02.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.05.1949
Сын: Злоказов Евгений Павлович
Отец ребёнка: Злоказов Павел Николаевич
Рождение ребёнка
05.10.1950
Отец ребёнка: Злоказов Павел Николаевич
Рождение ребёнка
30.06.1952
Отец ребёнка: Злоказов Павел Николаевич
Смерть
19.02.2009