Башкирова (Семизорова) Надежда Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1871
Отец: Семизоров Павел Лаврентьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
21.11.1890
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Поручители по жениху: Башкиров и Захаров По невесте: Щукин и некий Иван Федотов из Кунеевки
Рождение ребёнка
05.10.1892
Отец ребёнка: Башкиров Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
31.03.1900
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Башкиров Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
26.12.1903
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Башкиров Иван Кузьмич
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно