Башкирова (Семизорова) Надежда Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башкирова (Семизорова) Надежда Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1871

Отец: Семизоров Павел Лаврентьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
21.11.1890

Муж: Башкиров Иван Кузьмич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Поручители по жениху: Башкиров и Захаров По невесте: Щукин и некий Иван Федотов из Кунеевки
Рождение ребёнка
05.10.1892

Сын: Башкиров Сергей Иванович

Отец ребёнка: Башкиров Иван Кузьмич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
31.03.1900

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Башкиров Иван Кузьмич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.12.1903

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Башкиров Иван Кузьмич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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