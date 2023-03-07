Оглоблина Евдокия Кононовна
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Оглоблин Иван Федорович
Рождение ребёнка
1779
Сын: Оглоблин Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Оглоблин Иван Федорович
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Оглоблин Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно