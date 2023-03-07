Оглоблина Евдокия Кононовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оглоблина Евдокия Кононовна

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Оглоблин Моисей Иванович

Отец ребёнка: Оглоблин Иван Федорович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Оглоблин Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Оглоблин Иван Федорович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Оглоблин Филат Иванович

Отец ребёнка: Оглоблин Иван Федорович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оглоблин Иван Федорович

Смерть
Неизвестно
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