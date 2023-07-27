Никулина Инна Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никулина Инна Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1963

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1963

Отец: Никулин Геннадий Семёнович

Мать: Светлана

Рождение ребёнка
1981

Сын: Домаренюк Алексей Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Домаренюк Надежда Александровна

Отец ребёнка: Домаренюк Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Домаренюк Александр

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