Никулина Инна Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1963
Отец: Никулин Геннадий Семёнович
Мать: Светлана
Рождение ребёнка
1981
Сын: Домаренюк Алексей Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Домаренюк Надежда Александровна
Отец ребёнка: Домаренюк Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Домаренюк Александр