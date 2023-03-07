Желнин Третьяк (Тренка) (Истомин)
Место рождениядер. Сенокосова, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1580
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1580
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Сенокосова, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1600
Сын: Желнин Семен (Сенка) Третьяков
Мать ребёнка: не указана
дер. Сенокосова, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поч. Мамет Янгалычевской на речке на Пешме на черном раменье, Каринский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646