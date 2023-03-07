Желнин Третьяк (Тренка) (Истомин) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желнин Третьяк (Тренка) (Истомин)

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Место рождения

дер. Сенокосова, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1580

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1580

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Сенокосова, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1600

Сын: Желнин Семен (Сенка) Третьяков

Мать ребёнка: не указана

дер. Сенокосова, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поч. Мамет Янгалычевской на речке на Пешме на черном раменье, Каринский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646
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