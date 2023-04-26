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Журавель Александр Васильевич
Журавель Александр Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.05.1979
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Журавель Дина Михайловна
1941 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1979
Отец: не указан
Мать:
Журавель Дина Михайловна
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