Татьяна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1910 ст.
Сын: Иван Кириллов
Отец ребёнка: Чачемин Кирилл Степанов
Рождение ребёнка
07.12.1914 ст.
Дочь: Чачемина Анна Кириллова
Отец ребёнка: Чачемин Кирилл Степанов
Восприемник Мария Фёдорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно