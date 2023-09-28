Татьяна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1910 ст.

Сын: Иван Кириллов

Отец ребёнка: Чачемин Кирилл Степанов

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
07.12.1914 ст.

Дочь: Чачемина Анна Кириллова

Отец ребёнка: Чачемин Кирилл Степанов

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Восприемник Мария Фёдорова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чачемин Кирилл Степанов

Смерть
Неизвестно
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