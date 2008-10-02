Ходыкина Ирина Вадимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходыкина Ирина Вадимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1989

Пол

Женский

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1989

Отец: Хивинцев Вадим Анатольевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.10.2008

Сын: Шумарин Вадим Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.06.2018

Сын: Ходыкин Марк Валентинович

Отец ребёнка: Ходыкин Валентин Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходыкин Валентин Викторович

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