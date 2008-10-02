Ходыкина Ирина Вадимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1989
Отец: Хивинцев Вадим Анатольевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.10.2008
Сын: Шумарин Вадим Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.06.2018
Сын: Ходыкин Марк Валентинович
Отец ребёнка: Ходыкин Валентин Викторович
Бракосочетание
Неизвестно