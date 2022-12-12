Крутикова (Подлесная) Наталья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крутиков Станислав Сергеевич
Отец ребёнка: Крутиков Сергей В.
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крутиков Сергей В.
Смерть
Неизвестно