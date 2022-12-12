Крутикова (Подлесная) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крутикова (Подлесная) Наталья Ивановна

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Место рождения

Киев, Киевский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крутиков Станислав Сергеевич

Отец ребёнка: Крутиков Сергей В.

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крутиков Сергей В.

Смерть
Неизвестно
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