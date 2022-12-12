Максуди (Максудов) Садри (Садретдин) Низамутдинович
Место рождения
Дата рождения23.07.1878
Дата смерти20.02.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1902 по 1906
Париж, Франция
Место жительства
По 1902
Место жительства
С 1906 по 1917
Место жительства
С 1918 по 1925
Париж, Франция
Место жительства
С 1925 по 1957
Стамбул, Турция
Смерть
20.02.1957
Стамбул, Турция