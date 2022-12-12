Максуди (Максудов) Садри (Садретдин) Низамутдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максуди (Максудов) Садри (Садретдин) Низамутдинович

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Место рождения

Ташсу, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

23.07.1878

Дата смерти

20.02.1957

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Ташсу, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1902 по 1906
Париж, Франция
Место жительства
По 1902
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1906 по 1917
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1918 по 1925
Париж, Франция
Место жительства
С 1925 по 1957
Стамбул, Турция
Смерть
20.02.1957
Стамбул, Турция
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