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Багдалов Билял Мубинович

Место рождения

с.Вязовый Гай, Ульяновская обл., Старо-Кулаткинский р-н

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Багдалов Мубин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Багдалов Рушан

Мать ребёнка: не указана

Военная награда
Неизвестно
Багдалов Белял Мубилович Ефрейтор __.__.1900 Ульяновская обл., Старо-Кулаткинский р-н, с. Вяз-Тай. Сводная картотека Перечень наград 23.07.1943 Медаль «За боевые заслуги» 28.09.1944 Медаль «За отвагу... Показать все
Рождение ребёнка
10.01.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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