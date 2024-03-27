Багдалов Билял Мубинович
Место рожденияс.Вязовый Гай, Ульяновская обл., Старо-Кулаткинский р-н
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Багдалов Мубин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Багдалов Рушан
Мать ребёнка: не указана
Военная награда
Неизвестно
Багдалов Белял Мубилович Ефрейтор __.__.1900 Ульяновская обл., Старо-Кулаткинский р-н, с. Вяз-Тай. Сводная картотека Перечень наград 23.07.1943 Медаль «За боевые заслуги» 28.09.1944 Медаль «За отвагу... Показать все
Рождение ребёнка
10.01.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно