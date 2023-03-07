Журавлев Герасим Ильин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смерти1827
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Журавлев Илья Андреев
Мать: Журавлева Анна Иванова
Бракосочетание
26.01.1784 ст.
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: Журавлева Анастасия Ильина
Рождение ребёнка
1798
Сын: Петр Василиев
Мать ребёнка: Журавлева Анастасия Ильина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1827