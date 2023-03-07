Журавлев Герасим Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлев Герасим Ильин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

1827

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Журавлев Илья Андреев

Мать: Журавлева Анна Иванова

Бракосочетание
26.01.1784 ст.

Жена: Журавлева Анастасия Ильина

Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1784

Сын: Журавлев Иван Герасимов

Мать ребёнка: Журавлева Анастасия Ильина

Рождение ребёнка
1798

Сын: Петр Василиев

Мать ребёнка: Журавлева Анастасия Ильина

Место жительства
Неизвестно
Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1827
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